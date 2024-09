Sinner, le risate con Kalinskaya, l'importanza del team e la serenità ritrovata

Sinner è tornato dopo il periodo burrascoso per la vicenda doping, che gli ha fatto vivere mesi tremendi. Adesso Jannik, dopo aver vinto il Masters 1000 Cincinnati, è in finale agli Us Open contro Fritz con grandi possibilità di vincere il suo secondo Slam e scrivere altre pagine di storia del tennis italiano. In ogni partita il numero uno al mondo è sempre più sereno e sicuro di sé. Lo abbiamo visto anche tornare a sorridere, e stringere il pugno verso il suo box, come faceva nei tempi migliori. E proprio nel suo box a New York ora c’è sempre la compagna Anna Kalinskaya a sostenerlo. I due ormai non si nascondono più, dopo alcune voci di crisi per l'assenza della tennista russa nei primi turni, subito spente sul nascere. Il periodo buio è alle spalle, Sinner è tornato Sinner, mentre i suoi avversari stanno a guardare: è sempre più saldo in vetta alla classifica Atp e il divario con chi insegue si allunga, con buona pace di Kyrgios, che proprio non riesce a smettere di collezionare figuracce con i suoi post fuori luogo.