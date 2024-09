Bufera Kyrgios, battuta sessista sulla fidanzata di Sinner. Rivolta social: "Disgustoso"

Ancora frecciate di Nick Kyrgios , con un nuovo tweet contro Sinner . Il tennista australiano, ormai fermo da mesi, è stato tra i più duri sul caso legato al presunto doping dell'azzurro. Kyrgios ha pubblicato un sondaggio su X, chiendendo ai suoi follower chi vincerà gli Us Open ed ha scatenato una bufera .

Kyrgios attacca Sinner sui social

La scelta è ovviamente tra i due finalisti, Fritz e il numero uno al mondo. Accanto al nome di Sinner, però, Kyrgios ha aggiunto le emoticon della bandiera italiana, di un flacone e di un guanto. Un chiaro riferimento, e una nuova frecciata alla vicenda dello spray con effetti dopanti.

Kyrgios, battuta sessista su Kalinskaya

Kyrgios però non si è fermato qui. Nei commenti al sondaggio è stata pubblicata anche una foto dell'australiano insieme a Anna Kalinskaya, rispondedo a quest'ultima con "secondo servizio". Il riferimento è al fatto che Kyrgios in passato è stato fidanzato con la tennista russa, attualmente fidanzata di Sinner. Una battuta sessista che è stata duramente criticata dagli utenti, definita come "disgustosa" dai sostenitori dell'altoatesino.