Pietrangeli e Sinner, il record che Jannik è destinato a superare

Un anno mostruoso. E' quello di Jannik Sinner, numero 1 al mondo e fresco finalista agli Us Open . L'atleta azzurro domani sfiderà Fritz per entrare nella storia, per mettere nella bacheca personale un altro titolo negli Slam, dopo quello conquistato agli Australian Open . E' il favorito a palla ferma, ma di fronte c'è l'idolo di casa, un tennista che ha dalla sua il pubblico e anche una buona dose di talento . Jannik ieri è diventato il primo italiano a ottenere la finale Slam a Flushing Meadows ma anche è il primo italiano (nell'era Open) ad aver ottenuto più di una finale nei tornei del Grande Slam. Un traguardo che condivide con Nicola Pietrangeli , una leggenda vivente che da anni ha uno stadio intitolato al Foro Italico di Roma.

Sinner come Pietrangeli e un record da superare

Nicola Pietrangeli ha centrato le finali fuori dall'era Open: la sua impresa resta nella storia e Sinner l'ha fotocopiata a distanza di anni. Jannik però sembra avere le carte in regola per superare il "maestro" perché ha 23 anni e quindi tutta la carriera davanti. Intanto, è concentratissimo sulla la finale di New York: "Siamo andati giorno dopo giorno, senza tante aspettative, cercando di trovare il gioco e il nostro ritmo. Ho iniziato il primo giorno perdendo il primo set. Ho cercato di trovare fiducia in questi giorni. Ci alleniamo duramente nei giorni tra una partita e l'altra, cercando di prepararci al meglio. Quindi sono felice di arrivare in finale qui, è un torneo speciale e vedremo cosa succederà domenica".