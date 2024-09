Sinner il guastafeste: così ha rovinato il sogno americano

Sinner guastafeste. Jannik ha rovinato tutto: gli americani aspettavano questo momento da più di 20 anni. Andy Roddick nel 2003 è stato l’ultimo tennista di casa a vincere gli Us Open. Prima di lui c’erano riusciti Sampras (5 volte) e Agassi (2 volte). Dopo di lui il vuoto. Adesso, 21 anni dopo, ecco l’occasione più bella: la vittoria contro l’italiano, il numero uno al mondo, che lancia finalmente la stella statunitense nell’olimpo dei grandi. E invece no, anche stavolta sarà per l’anno prossimo. All’Arthur Ashe Stadium, il tempio del tennis di New York, l’atmosfera era elettrizzante. Per i biglietti migliori nello stadio più grande all'aperto, si potevano spendere anche 20 mila euro, i più scarsi partivano da 400 euro circa. Un investimento che molti hanno fatto per vivere un sogno. Sinner però ha deciso di completare il suo lavoro. Il destino beffardo gli ha messo davanti quattro americani in questi Us Open: McDonald, Michelsen, Paul, e infine Fritz. E lui cosa poteva fare? Li ha battuti tutti, uno dopo l'altro, davanti al loro pubblico.