Vagnozzi mangia un biscotto in tribuna mentre guarda Sinner, la reazione è virale

Nel corso di uno dei game più delicati del terzo set della finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Taylor Fritz , con il punteggio sul 5-5 (dopo che l'azzurro aveva recuperato un break di svantaggio), sugli spalti si è vissuta una scena molto curiosa.

Il biscotto di Vagnozzi impazza sul web

Simone Vagnozzi, uno dei coach di Jannik Sinner, è stato immortalato in tribuna mentre mangiava un biscotto. La sua espressione è diventata immediatamente virale sul web: "Cosa ha mangiato Vagnozzi, è stato forse avvelenato?", ha scritto un utente su Twitter. "Vagnozzi mangia i biscotti per allentare la tensione. Come noi", ha risposto un altro.