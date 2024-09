La commovente dedica di Sinner alla zia dopo la vittoria agli Us Open

Campione in campo e fuori: Jannik Sinner ha una dedica speciale dopo il trionfo agli Us Open. Ai micforoni ufficiali del torneo, dopo la vittoria in finale contro Fritz, il campione azzurro ha voluto citare la zia e lo ha fatto commuovendosi: "Amo il tennis e mi alleno sempre tanto per questi palcoscenici ma oltre al campo c'è una vita e voglio dedicare questo successo a mia zia perché non sta bene e non so per quanto ancora rimarrà nella mia vita. E' così bello poter condividere con lei questo momento positivo, è stata una persona importante nella mia vita. Se c'è un augurio che posso fare a tutti è di avere sempre ottima salute anche se so che è un augurio che non si può fare sempre", ha detto il campionissimo azzurro asciugandosi le lacrime con il palmo della mano.