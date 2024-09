Quelle parole di Sinner per la zia che arrivano dritte al cuore

Siamo fortunati, siamo molto fortunati ad avere un fuoriclasse come Jannik Sinner , un fuoriclasse assoluto. Per ciò che vince, primo italiano campione dell'Us Open, primo italiano a conquistare due Slam nello stesso anno, ma, soprattutto, perché è un esempio per tutti i ragazzi e le ragazze che fanno sport. Per l'umiltà, per la sensibilità, per i valori che trasmette a ogni pié sospinto, valori assoluti che ridicolizzano anche i tennisti frustrati e falliti, quelli che non valgono un miliardesimo di grammo di una racchetta del N.1.

Le parole per la zia

Davanti ai 24 mila spettatori di Flushing Meadows, ai milioni di spettatori incollati davanti alla tv ai quattro angoli del globo, nel momento del trionfo, il primo, commosso pensiero di Jannik è stato rivolto alla zia che non sta bene: "Questo titolo per me significa tantissimo, è un periodo della mia carriera importante e non semplice e il mio team è stato importantissimo nell'aiutarmi e nel supportarmi in un momento cosi meraviglioso. Amo il tennis, mi alleno tantissimo per vivere momenti così, ma in questi giorni ho realizzato che anche fuori dal campo c'é una vita. Penso a mia zia che non sta bene. E' una persona importantissima per me, con la quale ho condiviso tanti bei momenti e non so per quanto tempo sarà ancora nella mia vita. Vorrei tanto vederla stare meglio. È bellissimo dividere con lei questo momento. Auguro a tutti quanti la migliore salute, anche se è un augurio che non si può fare sempre". È senza limiti, la grandezza di questo ragazzo di 23 anni che onora l'Italia nel mondo. Siamo fortunati, siamo molto fortunati ad avere Jannik Sinner.