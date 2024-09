Sinner diretta, trionfo agli Us Open: tutte le reazioni LIVE

ROMA - Gioca, vince, sorride, si commuove. Una serata magica quella di Jannik Sinner allo US Open. Batte l’idolo di casa Fritz in tre set, lo spazza via in meno di 3 ore e alza al cielo il suo secondo Major in carriera. Dopo Melbourne festa pure a New York: per il tennista azzurro è un 2024 spettacolare. Segui tutte le reazioni del day after. Gli aggiornamenti in diretta.