Sinner pazzo d'amore: cosa ha fatto con Anna Kalinskaya subito dopo la vittoria a New York

Una notte speciale da ricordare per sempre. Il primo Slam non si dimentica, ma anche il secondo avrà un posto d'onore nel cuore e nella memoria di Sinner e dei suoi tifosi. Jannik campione agli Us Open : fenomeno. L'abbraccio allo staff, la dedica alla zia e il bacio alla sua Anna hanno sciolto e liberato dalla tensione di questi giorni Sinner, che nel post gara si è finalmente lasciato andare a momenti di grande dolcezza con la fidanzata Kalinskaya e al divertimento, meritato.

La festa di Sinner dopo il trionfo

Quando gli spettatori ormai avevano lasciato l'impianto della finale, Jannik è rimasto ancora un po' in campo, condividendo la coppa con Anna Kalinskaya: lui gliel'ha mostrata e fatta tenere in mano, poi hanno posato per alcune foto e si sono scambiati ancora abbracci e baci. La felicità dopo si è trasferita tra le vie e i locali di New York, dove l'azzurro ha trascorso la nottata in compagnia sempre di Anna, del suo staff e di amici. Uno svago meritato dopo una cavalcata eccezionale.