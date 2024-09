Sinner, quanto costa il lussuoso Rolex sfoggiato agli Us Open

Jannik Sinner ha conquistato il suo primo Us Open: un'occasione perfetta per sfoggiare al polso il suo nuovo, magnifico Rolex. Si tratta del GMT-Master II in acciaio Oystersteel e oro Everose Ref. 126711CHNR. Un modello davvero raffinato. Nel settore è noto come Root Beer. Questo nome è dovuto alla lunetta bicolore nera e marrone che fa riferimento a una bevanda analcolica aromatizzata al sassofrasso e alla salsapariglia, molto popolare negli Stati Uniti e in Canada negli anni Sessanta. Tra i pregi di questo segnatempo il quadrante nero con lancette grandi e indici di forma semplice (triangolo a ore 12, piccoli cerchi e rettangoli) di facile lettura. È presente anche un'attraente corona in oro rosa.