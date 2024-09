Cahill: "Il momento più delicato di Sinner? Gli ho ripetuto sempre una frase"

Nel secondo successo Slam della carriera di Jannik Sinner c'è anche tanto merito di Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Non ha mai smesso di ricordarlo il numero uno al mondo, che senza la vicinanza del suo team non sarebbe forse mai riuscito a tornare in campo così forte dopo il caso doping. Il coach australiano e il coach abruzzese non hanno mai fatto mancare il proprio supporto all'azzurro, che anche grazie a loro è riuscito a New York a sollevare al cielo il trofeo degli US Open. Dopo il successo di Sinner, Cahill ha parlato in una recente intervista del suo ruolo nel team e ha confessato qualche retroscena importante sulla gestione del momento complicato.