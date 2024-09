Sinner e il retroscena sulla finale con Fritz: "Il mio sguardo ingannava"

Tra uno Us Open alzato al cielo e la vicenda doping ancora da definire, Jannik Sinner è stato ospite del programma statunitense della ABC "Kelly & Mark". Il numero uno del tennis mondiale ha parlato dele sue origini e ha svelato un retroscena sulla finale contro Fritz: "Sono cresciuto nell'estremo Nord d'Italia, io e la mia famiglia veniamo dalle montagne. Ci sono molti animali, ma non è certo una giungla. Da dove vengo io, le persone, la mentalità e lo stile di vita sono un po' diversi. Quando ero piccolo ero decisamente migliore come sciatore, ho cambiato sport perché nello sci se commetti un errore non puoi più vincere e nel tennis invece puoi commettere errori, accettarli ed andare avanti".