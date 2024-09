Sinner a Brunico, sorpresa ai bambini della scuola calcio: cos'è successo

Jannik Sinner si è concesso un pomeriggio speciale a Brunico. Il campione azzurro, fresco vincitore degli Us Open , è tornato in Italia e ha fatto visita ai bambini di una scuola calcio , che si stavano allenando in Alto Adige. I ragazzi, esaltati dalla presenza del numero uno del tennis mondiale , lo hanno circondato, riempiendolo di domande e di affetto. Sinner, come testimoniato da un video postato sui social da un'utente si è prestato a scherzare con loro e a rispondere alle loro domande.

Sinner torna in val Pusteria per la zia

L'altoatesino in mattinata era atterrato a Malpensa, come documenta anche una foto pubblicata sui social, per poi raggiungere la val Pusteria. Sinner, durante la premiazione, aveva dedicato la vittoria a sua zia, la sorella di sua madre, "perché non sta bene e non so per quanto ancora rimarrà nella mia vita". "Ed è bellissimo dividere con lei questo momento, è stata una persona importante per me", aveva aggiunto. Anche per questo motivo il 23enne cerca a Sesto il massimo della privacy.