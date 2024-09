Sinner in Arabia: il montepremi pazzesco per giocare lì

Corteggiato più che mai, Jannik Sinner parteciperà a un ricchissimo torneo, o meglio un'esibizione, in programma a Riad, in Arabia Saudita, tra il 16 e il 19 ottobre, a stagione ancora in corso. Gli organizzatori del "Six Kings Slam", questo il nome della manifestazione, hanno infatti confermato la presenza dell'altoatesino, fresco campione degli Us Open. Oltre a Sinner, dovrebbero essere in gara altre cinque stelle del tennis come Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e Rafael Nadal, che però proprio ieri ha annunciato il suo forfait per la Laver Cup in programma dal 20 al 22 settembre.