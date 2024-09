Coppa Davis, Sinner è già a Bologna: ecco cosa ha fatto con la squadra

Mentre l'Italia ha certificato la qualificazione alle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre, grazie al successo del Brasile sul Belgio, Jannik Sinner è arrivato a Bologna. Il numero uno al mondo vestirà i panni del tifoso speciale in occasione dell'ultima sfida della squadra di Filippo Volandri contro l'Olanda, che sarà comunque ininfluente per le sorti del Gruppo A. L'altoatesino è arrivato nel capoluogo emiliano sabato pomeriggio dopo aver trascorso qualche giorno nella sua Sesto Pusteria al rientro da New York. Il vincitore degli ultimi US Open seguirà i compagni a partire dalla mattina di domenica per assistere agli allenamenti e poi siederà nella panchina azzurra durante i match.