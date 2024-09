Sinner: “A Pechino la mia svolta, e non è finita: penso alle Finals e alla Coppa Davis”

Jannik Sinner è pronto per difendere il suo titolo nell'Atp 500 di Pechino . Un anno fa iniziava la svolta del campione azzurro, con l'enorme crescita che l'ha poi portato a vincere gli Australian Open, a conquistare il primo posto del ranking e più recentemente alla vittoria degli Us Open . Lo stesso Sinner ha parlato dell'importanza di questo trionfo in Cina nella passata stagione.

Sinner: Pechino, le Atp Finals e la Coppa Davis

"Sono contento di essere qui, è un torneo speciale per me - inizia Sinner intervistato ai microfoni di Sky Sport -. Qui un anno fa ho cambiato marcia, iniziando a giocare molto bene e chiudendo un 2023 fantastico. Sto cercando il giusto feeling in allenamento ma sono pronto a scendere in campo. Questa stagione è stata fantastica, con tante vittorie e tanti match giocati. Sono felice nella posizione in cui sono ma la stagione non è ancora finita, ci sono ancora tanti tornei importanti da giocare e spero di arrivarci pronto. Le Atp Finals sono uno dei miei obiettivi, e poi penso già alla Coppa Davis. Sono felice ma cerchiamo di migliorare anche nel finale della stagione".