Sinner, il bacio alla zia: il bellissimo gesto dopo la vittoria con Jarry a Pechino

Sinner, la dedica alla zia dopo il successo con Jarry

L'azzurro ha vinto il match in tre set: dopo aver perso il primo parziale, ha recuperato e battuto il cileno con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1, in un'ora e 56 minuti. Dopo il punto decisivo, Sinner (che stava tornando a rete per salutare Jarry), si è battuto la mano sul cuore, ha alzato gli occhi e mandato un bacio verso il cielo. Una dedica che non è passata inosservata.