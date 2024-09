Sinner a rischio squalifica, social furiosi: "Non è doping, lo vogliono fermare"

Proprio mentre Jannik Sinner era in campo a Pechino contro Safiullin , per il secondo turno del torneo cinese, è arrivata l'ufficialità del ricorso presentato dalla Wada (l'Agenzia mondiale antidoping) contro l'assoluzione del tennista azzurro, che era stato trovato positivo per due volte al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024. La Wada ha chiesto "un periodo di ineleggibilità compreso tra uno e due anni".

Sinner, la reazione dei tifosi sui social

La reazione dei tifosi è stata veemente: sui social molti si sono schierati con il numero uno al mondo: "Immagino lo stato d'animo con il quale è sceso in campo oggi Jan... Ancora di più vicino a te, forza", ha scritto un utente. "Inizio a pensare che a qualcuno non piaccia che ci sia un italiano al numero uno della classifica Atp", ribadisce una tifosa di Sinner. Molti tirano in ballo la Wada: "Non è doping, lo vogliono fermare a tutti i costi", oppure: "Con la richiesta della Wada stanno mettendo una macchia enorme su Jannik che sarà carne fresca per gli haters. Una persona ne può uscire distrutta. È il momento di proteggere il nostro numero uno". Il popolo del web si schiera con il tennista azzurro.