Sinner dopo il ricorso caso doping: "Sono sorpreso e deluso"

Anche Safiullin è stato spazzato via dalla classe di Jannik Sinner, che ha centrato i quarti di finale nel torneo Atp di Pechino, in corso in Cina. Mentre era in campo è arrivata la notizia sul caso doping. L'azzurro, a fine gara, ha parlato solo della partita e del suo momento magico con la racchetta in mano.