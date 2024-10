Bertolucci e la battuta a sorpresa su Sinner: "Meno male, è ancora vivo"

Sono solo le 6.45 di mattina (in Italia) ma Paolo Bertolucci, che su Sky commenta la partita tra Sinner e Shelton, si concede anche una battuta. Shelton tira una palla forte e velenosa che rischia di colpire al volto Sinner, che invece risponde benissimo, e Bertolucci dice: "Stra bene. Primo perché, meno male, è ancora vivo, secondo per come ha risposto". Una battuta, che però nasconde una grande verità visto che Jannik ha dimostrato grandissima reattività, molto apprezzata dagli utenti. Quelli già svegli, almeno.