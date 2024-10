Wada, giù le mani da Sinner: dove sono finiti 900 test di atleti risultati positivi?

Il rapporto esclusivo del New York Times è stato firmato dai giornalisti Tariq Panja e Michael S. Schmidt. È stato pubblicato il 27 settembre scorso e, da allora, sta turbando i sonni della Wada, l'agenzia mondiale che fa la lotta al doping come le pare: dai 23 nuotatori cinesi trovati positivi otto mesi prima delle Olimpiadi di Tokyo e regolarmente in lizza ai Giochi (otto di loro sono andati a medaglia e due hanno addirittura vinto l'oro) allo scandaloso ricorso al Tas per Jannik Sinner , nonostante egli sia stato riconosciuto innocente dall'antidoping del tennis, che ha ufficialmente riconosciuto l'assunzione involontaria di meno di un miliardesimo di grammo di Clostebol da parte del N.1 del mondo. Leggiamo testualmente dal New York Times: "Poche settimane prima delle Olimpiadi di quest'estate a Parigi, i funzionari della sede dell'Agenzia mondiale antidoping hanno ricevuto una notizia sconvolgente. Alla fine di maggio, gli avvocati dell'organizzazione hanno riferito a una riunione di alti funzionari che una serie di problemi con i suoi database aveva portato a dati corrotti, mancanti o errati relativi ad almeno 2.000 casi e, di conseguenza, l'agenzia aveva persino perso traccia di più di 900 risultati di test di atleti accusati di aver violato le regole antidoping. Questa sorprendente rivelazione è stata accompagnata da un'altra inquietante notizia: a causa dei problemi di dati, l'agenzia non era più in grado di determinare quali casi avrebbe dovuto monitorare e i suoi avvocati ora non erano sicuri che il suo personale stesse seguendo correttamente i casi di atleti che avrebbero potuto presto andare a Parigi. “Più scaviamo”, hanno ammesso gli avvocati in una presentazione PowerPoint utilizzata durante l'incontro, ‘più scopriamo’. Il resoconto dell'incontro, precedentemente non divulgato, solleva nuovi e gravi interrogativi sulle prestazioni dell'agenzia, nota come WADA, che quest'anno è stata sottoposta a un intenso scrutinio per la sua gestione del possibile doping nel nuoto. L'entità dei problemi con i dati ha aggravato le preoccupazioni all'interno dell'organizzazione circa la sua capacità di rimanere in cima al suo carico di lavoro in espansione . Alcuni funzionari, tra cui diversi avvocati, si sono detti allarmati dalla possibilità che le carenze del sistema dell'agenzia abbiano permesso ad atleti indagati per doping di sfuggire alla sua rete e partecipare alle Olimpiadi. Inoltre, si temeva che l'episodio potesse fornire ulteriori munizioni ai critici esterni che sostengono che la WADA stia fallendo nella sua missione principale di controllare l'uso di sostanze vietate per migliorare le prestazioni negli sport globali".

"MOLTI DETTAGLI TENUTI NASCOSTI". Il rapporto di New York Times solleva pesanti interrogativi sulle gestione Wada dell'antidoping: "Finora, la conoscenza dell'ampio numero di casi interessati dai problemi di dati è stata un segreto strettamente custodito, limitato alla manciata di funzionari WADA direttamente coinvolti nell'affrontare la crisi. Gli alti dirigenti hanno tenuto nascosti molti dettagli importanti agli atleti del mondo, al pubblico e persino ai membri del comitato esecutivo dell'agenzia, un gruppo composto da funzionari sportivi e rappresentanti di enti pubblici di tutto il mondo. Il resoconto dell'incontro, precedentemente non divulgato, solleva nuovi e gravi interrogativi sull'operato dell'agenzia, nota come WADA, che quest'anno è stata sottoposta a un intenso esame per la sua gestione del possibile doping nel nuoto... Alcuni funzionari, tra cui diversi avvocati, si sono detti allarmati dalla possibilità che le carenze del sistema dell'agenzia abbiano permesso ad atleti indagati per doping di sfuggire alla sua rete e partecipare alle Olimpiadi. Inoltre, si temeva che l'episodio potesse fornire ulteriori munizioni ai critici esterni che sostengono che la WADA stia fallendo nella sua missione principale di controllare l'uso di sostanze vietate per migliorare le prestazioni negli sport globali. Questo articolo si basa su fotografie, ottenute dal New York Times, della presentazione in PowerPoint utilizzata durante l'incontro presso la sede dell'agenzia a Montreal e su interviste con un ex alto funzionario antidoping e un attuale funzionario antidoping. I due funzionari sono stati informati su come la WADA ha scoperto i problemi, ma hanno parlato a condizione di anonimato perché non volevano essere identificati mentre discutevano di una questione che doveva rimanere riservata... L'organizzazione ha minimizzato l'importanza del problema e il grado di allarme all'interno dell'agenzia, affermando che la riunione si è tenuta “per discutere alcune questioni tecniche temporanee” che sono state rapidamente risolte. Secondo l'agenzia, le informazioni sui casi aperti non erano scomparse, ma era solo diventato “più laborioso” per i suoi avvocati accedervi dopo una migrazione dei dati inficiata da “problemi tecnici”. Nei mesi successivi all'incontro di maggio, la WADA ha dichiarato che “il dipartimento informatico ha svolto un lavoro approfondito per porre rimedio alla situazione, rendendo più efficiente ed efficace la revisione dei casi da parte dei legali”. L'agenzia ha dichiarato di essere in grado di seguire i casi utilizzando una combinazione di altri database. Alla domanda se fosse in grado di garantire che nessun atleta accusato di doping potesse sfuggire e gareggiare alle Olimpiadi, la WADA ha risposto di essere in grado di esaminare adeguatamente tutti gli atleti".

UN'IPOTESI SCIOCCANTE. Le rassicurazioni della Wada non hanno convinto Johannes Herber, responsabile di Athleten Deutschland, un'associazione indipendente che rappresenta gli atleti tedeschi d'élite. Le sue parole sono riportate nel dossier New York Times e Ard: "L'ipotesi che l'autorità antidoping mondiale abbia perso le tracce dei casi e dei risultati dei test è “assolutamente scioccante” e rafforza “l'immagine della WADA come un'organizzazione inadatta a svolgere il proprio lavoro”. L'agenzia, ha detto Herber, deve agire rapidamente per rivelare ciò che è accaduto e ritenere i responsabili responsabili. "Ci si aspettano standard elevati di eccellenza e integrità dagli atleti, e ci aspettiamo lo stesso dalle organizzazioni che definiscono il quadro dello sport d'élite”, ha dichiarato Herber. Se i funzionari della WADA “hanno consapevolmente corso il rischio che degli imbroglioni gareggiassero a Parigi”, ha aggiunto, “ci aspettiamo una risposta seria da parte del movimento olimpico e delle autorità pubbliche nel consiglio di fondazione”. Secondo il sistema che regola i migliori atleti del mondo, le agenzie antidoping nazionali e le federazioni sportive sono responsabili dello svolgimento della maggior parte delle funzioni antidoping. La WADA, a sua volta, supervisiona queste organizzazioni. Se un Paese o una federazione non riesce a disciplinare correttamente un atleta in base alle regole concordate, note come Codice Mondiale Antidoping, il compito della WADA è quello di intervenire e appellarsi alla sentenza. La missione può essere estremamente complessa. Decine di migliaia di atleti di decine di Paesi competono in decine di sport che seguono il codice WADA. Nel 2022, ad esempio, sono stati somministrati più di 250.000 test antidoping ad atleti internazionali. Il risultato di ogni test deve essere inserito in un database globale monitorato dalla WADA. Il tasso di positività è piuttosto basso: spesso inferiore all'1%. Ma data la vastità dei test globali, ogni anno si registrano ancora 1.000-1.500 risultati positivi. Ognuno di essi diventa un caso che richiede un follow-up e una potenziale disciplina. La WADA ha avuto regolarmente problemi con i suoi sistemi informatici fin dalla sua creazione, due decenni e mezzo fa. Ma la situazione si è particolarmente aggravata nell'ultimo anno, quando i suoi avvocati e il dipartimento tecnologico si sono resi conto che un problema con un nuovo database interno riguardava un numero sempre maggiore di casi, secondo i due funzionari".

LA SINDROME CINESE. "Per la WADA, il momento non poteva essere peggiore - rilevano N.Y. Times e Ard - Il piccolo gruppo di dirigenti, avvocati e specialisti di tecnologia dell'informazione che si è riunito a maggio per discutere la questione, lo ha fatto un mese dopo che il Times aveva riportato la notizia che l'agenzia e le autorità antidoping cinesi avevano rifiutato di disciplinare quasi due dozzine di nuotatori cinesi d'élite che erano risultati positivi a un farmaco vietato per il cuore. In quel caso, sia l'agenzia che la sua controparte cinese avevano violato le regole della WADA tenendo nascosta la decisione al pubblico. Questa rivelazione ha fatto sì che gli atleti e i funzionari antidoping di tutto il mondo si chiedessero a gran voce se ci si potesse fidare della WADA per garantire condizioni di parità negli sport globali. Tenendo segreta la crescente crisi dei dati, i dirigenti dell'agenzia sono stati avvertiti dai loro stessi dipendenti, l'organizzazione stava mettendo a rischio la propria reputazione e credibilità".

Facciamo un salto nel passato e ricordiamo che cosa accadde otto mesi prima dei Giochi di Tokyo. Nel gennaio 2021, la diramazione pechinese della Wada riscontra 28 casi di positività sui 23 nuotatori riuniti nello stesso albergo. Fra gli atleti coinvolti, c'erano anche Wang Shung e Zhang Yufei che poi vinsero addirittura l'oro in Giappone (e sono andati a medaglia pure a Parigi). C'era anche Qin Haiyang, tre medaglie ai Mondiali 2023, oro nella staffetta mista in Francia). La versione ufficiale di Pechino parlò di "contaminazione accidentale" causata dalle cucine dell'hotel. La sostanza proibita trimidazina non era contenuta negli alimenti, ma è presente nel farmaco contro l'angina pectoris che nessun dipendente dell'albergo risultava assumesse. Annotazione non irrilevante: la trimidazina non è il Clostebol che non procura nessun vantaggio a chi l'assume involontariamente in quantità inferiore a un miliardesimo di grammo. La sostanza trovata nei test pechinesi aumenta il flusso sanguigno e riduce la fatica. La Wada, però, nonostante "il rafforzamento dell'unità investigativa e di intelligence", accettò indefessamente le spiegazioni asiatiche, non andò su tutte le furie perché gli atleti non erano stati né interrogati né sospesi, infischiandosene delle regole di Montreal, come risulta dal rapporto indipendente redatto in 63 pagine dall'arbitro svizzero Eric Cottier.

"SITUAZIONE DISASTROSA". Facendo ricorso al Tas per Sinner, cioè per un caso che non esiste, è evidente quanto la Wada stia cercando di rifarsi una verginità internazionale scossa dalla sindrome cinese e, adesso, di nuovo sotto tiro per la vicenda dei 900 test di atleti positivi che sarebbero stati inghiottiti da un fiasco informatico. Si legge ancora nel rapporto New York Times e Ard: "Il briefing del 23 maggio è stato il secondo dell'ufficio legale sulla questione quest'anno, ed è arrivato solo due mesi prima dei Giochi di Parigi. Oltre agli avvocati dell'agenzia che lo avevano richiesto, all'incontro di maggio hanno partecipato membri del team tecnologico della WADA e almeno due dei dirigenti più anziani dell'agenzia. I dirigenti sono stati guidati attraverso la presentazione in PowerPoint, che descriveva il problema del database come un problema di lunga data che aveva profondamente frustrato il dipartimento legale, ma che ora era andato fuori controllo. Secondo le diapositive, il problema era descritto come una “situazione disastrosa”, una vera e propria “emergenza”. La portata della crisi era molto più grave di quanto i dirigenti potessero immaginare, secondo i funzionari. Più di 900 risultati di test che mostravano la presenza di una sostanza vietata non comparivano nel database dell'agenzia utilizzato per monitorare i casi. Più di 1.700 casi presentavano informazioni parziali e mancavano i codici che li collegavano ai campioni presentati dai singoli atleti. Altri 750 non avevano informazioni sufficienti per collegarli a un particolare atleta. A quel punto, i casi aperti erano circa 4.000, un numero che, secondo la presentazione, stava “aumentando”. Una diapositiva mostrava un'immagine di tessere del domino che cadevano l'una sull'altra. Il problema era così diffuso che gli avvocati hanno chiesto maggiori risorse per elaborare i dati. "Tutto questo crea un problema enorme per quanto riguarda la consegna degli standard che tutti si aspettano”, ha detto Michele Verroken, ex direttore dell'etica e dell'antidoping presso U.K. Sport, un ente governativo che finanzia i programmi sportivi olimpici in Gran Bretagna. “Influirà sulla fiducia perché alcuni atleti saranno trattati come dovrebbero e altri potrebbero non esserlo”. La gravità della situazione potrebbe andare ben oltre l'imbarazzo di un fiasco informatico e di funzionari frustrati. L'inosservanza del codice antidoping globale può portare a sanzioni e sospensioni, che nel caso della Russia hanno portato a un'interdizione di anni dagli sport internazionali. Tradizionalmente, è stata la WADA a determinare ed emettere tali punizioni. Ora, come hanno avvertito i suoi stessi avvocati a maggio, rischia di essere in grave violazione delle sue stesse regole. “La significativa responsabilità e l'importante ruolo della WADA come principale autorità antidoping del mondo sono della massima importanza e non devono essere compromessi da una mancanza di azione e trasparenza”, ha dichiarato Linda Helleland, ex vicepresidente dell'agenzia".

"FIDUCIA AI MINIMI STORICI". Travis Tygart, capo dell'Usada, l'agenzia antidoping americana ha commentato: "È necessario quanto urgente intervenire dopo il rapporto del New York Times su un possibile errore informatico che ha coinvolto la Wada. L’articolo indica un caos tecnologico che “desta grande preoccupazione per l’intero movimento olimpico. Quando sarà sufficiente adottare misure per minare la credibilità del sistema antidoping globale? Nel caso qualcuno avesse avuto qualche dubbio in precedenza, quest’ultima rivelazione sembra mostrare quanto sia necessario che tutti coloro che chiedono uno sport trasparente si uniscano al Comitato Olimpico Internazionale e alle autorità pubbliche nel raddrizzare la nave. Attualmente, la lotta globale contro lo sport non pulito è più frammentata e divisa di quanto non lo sia stata da quando la Wada è stata fondata nel 1999 e la fiducia degli atleti e del pubblico nell’ente è ai minimi storici”.