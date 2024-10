Il segreto di Sinner: lavoro duro e relax tra cinema e cene fuori a Shanghai

Almeno i quarti di finale: la garanzia di Sinner. Jannik è sempre arrivato tra i migliori otto, quattordici volte su quattordici tornei disputati nel 2024. La vittoria su Shelton a Shanghai è la conferma della sua forza. Il numero uno al mondo riesce a mantenere un livello altissimo, anche in un momento delicato, in cui molti altri sarebbero crollati. Non ci sono segreti, se non il lavoro e l’impegno costante: “Beh, io cerco sempre di finire nel migliore dei modi possibili. Sono contento del livello che sono riuscito a raggiungere, nonostante tutto quello che è successo”. Lo ha detto Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria con Shelton, riferendosi alla vicenda doping.