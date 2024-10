Sinner-Medvedev diretta Shanghai: vittoria dell'azzurro LIVE

SHANGHAI - Jannik Sinner batte Daniil Medvedev. Match perfetto dell'azzurro che non dà scampo al russo. Primo set comandato in maniera incredibile: 6-1. Nel secondo Daniil, con qualche problema alla spalla, tira fuori l'orgoglio. Non basta: Jannik chiude 6-4. Segui tutto in diretta.

11:35

Sinner, i vincenti della partita con Medvedev

A testimonianza dell’ottima partita di Sinner ecco il numero sui tiri vincenti: 26. E 20 gli errori gratuiti. Medvedev ha un saldo in negativo: 12 vincenti e 25 errori.

11:15

Sinner aspetta Alcaraz

Ora in semifinale l’azzurro attende Alcaraz per la rivincita di Pechino. Lo spagnolo gioca contro Machac alle 12:30.

11:06

Sinner in semifinale: “Ma posso ancora migliorare”

"Quando sei giovane non sai cosa può succedere, si può sempre migliorare ma va bene già questo risultato. Chiaro che io cercherò di andare avanti e fare meglio, per me oggi è stato davvero un'ottima partita e sono contento di essere in semifinale”. Queste le parole di Jannik dopo il match contro Medvedev.

10:56

La felicità di Sinner: “Grande match”

“Sono molto contento di come ho giocato oggi, a volte dipende anche da dove giochiamo. Medvedev non ha potuto colpire bene il diritto come avrebbe voluto per il problema alla spalla, mi auguro che recuperi il più velocemente possibile. Se guardo dalla mia parte è stato un grande match, avevo preparato la partita davvero molto bene, e ora vediamo cosa saprò fare in semifinale".

10:50

Sinner, che cammino!

Sinner vola alla semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Parliamo della decima semifinale di un 1000 in carriera e la sesta di quest’anno.

10:36

Sinner batte Medvedev: 2-0 (6-1, 6-4)

Il russo addormenta lo scambio, poi accelera. Sinner avanti 30-15 manda a rete il suo dritto: 30-30. Perfetto il servizio per il 40-30, primo match point. Smorzata che finisce fuori di Jannik: 40-40. Sinner si ferma su una palla e chiude il challenge: sbaglia, riga piena. Palla break e momento delicato. Accelera Sinner ed errore del russo. Ancora pari. Ace perfetto e match point con la panchina dell’azzurro in piedi. Chiude con una volée: 6-1, 6-4, grande Sinner. Qui il tabellino del match.

10:27

Medvedev c'è ancora: 5-4

Sinner sposta Medvedev come una lancetta di un orologio. Due errori in recupero per il russo, palle sempre a rete. 0-30. Il passante di Sinner non va: 15-30. Serve and volley vincente: 30-30. Scende ancora a rete il russo e porta all’errore Jannik. A rete volée alta dell’italiano che vale il 40-40. Si salva da 0-30 Medvedev, che porta a casa il 4-5. Sinner serve per il match.

10:22

Sinner-Medvedev: 5-3

Sinner con il servizio è impressionante. 40-0, tre palle del 5-3. La prima annullata da un errore di Jannik. Smash sotto rete ed eccolo il 5-3.

10:18

Medvedev, ancora problemi alla spalla

Fisioterapista in panchina e massaggio per la spalla di Medvedev. Sinner intanto si mantiene attivo palleggiando sui tabelloni.

10:14

Medvedev accorcia su Sinner

Medvedev tiene il servizio con un bel game giocato e accorcia. Cambio campo e 4-3 per Sinner.

10:12

Accelerata Sinner, 4-2 su Medvedev

Ace al centro, il settimo del match. 30-0 con errore di Medvedev, poi passante di rovescio perfetto di Jannik. Fin qui super partita. Ace per game di Sinner: 4-2. Qui il tabellino del match.

10:09

Sinner torna avanti 3-2

Un punto di Medvedev e due errori di Sinner: 40-0. Jannik scende a rete per una smorzata perfetta. Risposta perfetta dell’italiano che poi chiude il punto del 40-30. Cambia diagonale Daniil e da 40-0 si ritrova 40-40. Poi piazza un ace di precisione. Colpisce bene Sinner e porta all’errore l’avversario. Dritto incrociato perfetto. Doppio fallo e break di Jannik per il 3-2.

10:02

Sinner-Medvedev, ora è partita vera: 2-2

Quinto ace di Sinner in apertura del turno di servizio. Miglior punto di Medvedev arriva sul 15-15: scambio lungo ed errore di Jannik a fondo campo. Altro scambio lunghissimo e Sinner ne esce benissimo con un lungo linea a metà campo. Daniil scende a rete e fa una volée perfetta per il 30-30. Ace di Sinner! Errore di Medvedev e 2-2. Qui il tabellino del match.

9:55

Medvedev torna avanti: 2-1

Medvedev avanti 15-0 si agita per un servizio uscito di un bel po’. Doppio fallo e ne arriva subito un altro: 30-15 Sinner. Che poi manda a rete il suo dritto. Sbaglia pure Medvedev. Errore in risposta dell’italiano: 40-40. Out di Jannik, che poi fa una smorzata assurda: telecomandata! Risposta sbagliata di Sinner, errore pure del russo. Game lungo. Medvedev nonostante due doppi falli rimedia ai vantaggi e fa 2-1.

9:48

Sinner pareggia: 1-1 contro Medvedev

Servizio ad uscire di Sinner, errore in risposta di Medvedev. Il russo trova un lungo linea perfetto. Sembra aver cambiato volto Daniil, che ora è più in partita. Poi errore e avanti Jannik. Scambio lungo, gestibile e gratuito di Medvedev. Due palle per l’1-1 Sinner. La prima annullata: rovescio incrociato imprendibile. Ace di Jannik al centro: perfetto.

9:43

Inizia il secondo set, Medvedev avanti 1-0

Al servizio Medvedev. Scende a rete e fa sbagliare Sinner: 15-0. Poi è Jannik che scende a rete e trova una volée perfetta. Raro errore dell’italiano: nastro e rete. Il 30-30 arriva da un errore del russo che scende ancora a rete: non la specialità della casa. Con lo smash fa 40-30, molto bravo questa volta. Risposta assurda di Sinner per il 40-40. Vantaggio di Daniil con il servizio (Sinner chiama challenge, tutto buono). Stecca dell’italiano e game Medvedev.

9:37

Sinner vince il primo set: 6-1

Primo 15 di Medvedev. Poi ace di Sinner ed errore del russo. Altro ace di Sinner per il 40-15, impressionante. E ancora un ace! Primo set super di Sinner che chiude 6-1 in 25’.

9:36

Medvedev, occhio alla spalla

Il russo si tocca la spalla, già ieri aveva annunciato dolori. Al momento per lui tanti errori, chissà se per un problema fisico.

9:35

Medvedev sbaglia tanto: Sinner avanti 5-1

Fuori il rovescio incrociato di Sinner. Che poi porta Medvedev all’errore: destra, sinistra, destra, sinistra. Corre tanto il russo che poi sbaglia: 15-15. Fa il bis poco dopo. E doppio fallo per il 15-40. Ancora un errore di rovescio: Jannik ringrazia: 5-1.

9:30

Sinner-Medvedev 4-1

Errore di rovescio che va a rete, ma anche Sinner manda lunga la palla: 15-15. Ottima prima di Jannik e risposta sbagliata dell’avversario. Poco dopo altro errore sempre in risposta. Volée alta per il 4-1 dell’italiano.

9:27

Medvedev accorcia: 3-1

Ottimo turno di servizio del russo che trova così il primo game.

9:23

Sinner inizio spettacolo: 3-0 a Medvedev

Due errori di Medvedev: 30-0 Sinner. Che poi scende a rete e con una volée trova la riga in maniera perfetta. Tre palle del 3-0. In lob, in corsa, arriva un punto spettacolare di Jannik che sta letteralmente comandando il match. Ecco il 3-0.

9:20

Sinner avanti 2-0: ottimo inizio

Che ritmi, ma Medvedev al momento sembra accusare lo scambio lungo. Altro errore e 15 per Sinner. Incrocio incredibile di dritto di Sinner per lo 0-30 (ha chiesto occhio di falco, ma non viene mostrato sullo schermo. Confermata palla dentro). Daniil sgancia un rovescio perfetto: 15-30. Smorzata pazzesca di Jannik, il russo ci arriva, l’italiano perfetto con il passante. Errore di Medvedev: Sinner avanti 2-0. Qui il tabellino del match.

9:15

Sinner-Medvedev: 1-0

Ottima prima di Jannik, esce la risposta di Medvedev: ecco il primo 15 della sfida. Scambio lungo, il secondo, con errore del russo che manda a rete il suo rovescio: 30-0. Ritmi subito alti: questa volta l’errore è dell’italiano (rovescio in slide). Fuori il rovescio di Medvedev: 40-15. Altro errore e game per Jannik che inizia bene.

9:11

Sinner-Medvedev, inizia il match

Si parte! Sinner inizia al servizio, va in scena la quattordicesima sfida tra i due. Qui la diretta della sfida.

9:07

Sinner inizia con il servizio

Sorteggio fatto, Sinner sceglie di servire per primo. Ora qualche palla di riscaldamento, poi si inizierà a fare sul serio.

9:01

Sinner-Medvedev, ci siamo: giocatori nel tunnel

Manca poco, Sinner aspetta Medvedev nel tunnel prima di entrare in campo per il riscaldamento. Qui il tabellino del match.

8:51

Sinner e quella vittoria unica contro Medvedev

C’è un precedente storico tra i due e risale a gennaio, Melbourne. Sinner rimonta e batte il russo: ecco il trionfo nel primo Slam in carriera. Un giorno impossibile da dimenticare.

8:42

Sinner e il caso doping, parla il fisioterapista Naldi

Per la prima volta l’ex collaboratore di Jannik, coinvolto in prima persona nella questione Clostebol, dice la sua. Qui tutti i dettagli.

8:39

Il percorso di Sinner

Jannik arriva alla sfida contro Medvedev dopo aver battuto Daniel al secondo turno (2-0). Poi al terzo la complicata sfida contro Etcheverry (2-1), agli ottavi invece sconfitto Shelton (2-0).

8:30

Sinner-Medvedev, chi ci sarà in semifinale

Chi vince oggi vola in semifinale, dove potrebbe esserci la sfida contro Alcaraz, che a seguire se la vedrà contro il ceco Machac.

8:17

Sinner-Medvedev, i precedenti

Il russo è l’avversario affrontato più volte da Sinner quest’anno: oggi sarà il quinto atto del 2024. Complessivamente sarà il quattordicesimo scontro diretto, con un bilancio a favore di Medvedev per 7-6.

8:09

Sinner-Medvedev, orario e dove vederla

L'inizio del match a Shanghai è previsto per le ore 9. Qui tutte le informazioni su dove vederlo.

8:00

Sinner-Medvedev, alle 9 si parte!

Ci siamo, va in scena l’incontro tra Sinner-Medvedev per strappare il pass per la semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Un grande classico tra i due: sfida numero 14, ultimo incrocio giusto un mese fa agli US Open con il successo in 4 set di Jannik.

Shanghai - Stadium Court