Pietrangeli sbalordito da Sinner: "In questo momento può perdere solo lui"

"Sinner se lo merita di chiudere l'anno da numero 1". È una vera incoronazione, quella che Nicola Pietrangeli ha riservato a Jannik Sinner . Il fenomeno altoatesino ha chiuso in due set la pratica Machac e al Masters 1000 di Shanghai si è regalato l'ottava finale di questo suo spettacolare 2024, contro Nole Djokovic . Ma non è tutto. Grazie a questa vittoria, Jannik chiuderà sicuramente l'anno da numero uno al mondo. Un traguardo storico che continua a sorprendere e sbalordire tifosi, appassionati e non solo.

Sinner, Pietrangeli: "Solo Alcaraz può batterlo"

"In questo momento può perdere solo lui - ha aggiunto Pietrangeli ai microfoni di Sky Sport - non vedo altri se non Alcaraz come forza fisica che possa batterlo. In questo momento Jannik è impressionante". "È una bella sensazione sapere di chiudere l'anno da n.1 del mondo e sono molto contento di esserci riuscito - ha commentato Sinner in conferenza stampa - È stata una stagione fantastica per me ma non è ancora finita". C'è ancora una finale da vincere.