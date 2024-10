Sinner trionfa senza Anna Kalinskaya: il motivo dell'assenza della fidanzata

"Ma perché non c'era a tifare per lui?". Semplice, nessun mistero: Anna, che poi è Kalinskaya, la compagna di Sinner, oltre ad essere la fidanzata di Jannik è anche una tennista professionista e come tale ha i suoi impegni. Si trova in Cina, dove giocherà nel torneo di Ningbo : un anno dopo il debutto a livello di WTA 250, la competizione è ora 500 e, oltre a Paolini e Errani, vedrà in campo anche Anna Kalinskaya.

Anna Kalinskaya salta la finale di Sinner, il motivo

Kalinskaya debutterà contro Potapova e in questi giorni si trova a Ningbo per allenarsi. Tanti i tifosi che l'hanno incontrata tra hotel, ristoranti, campi e stazione: lei, disponibile, ha posato per tante foto e firmato tanti autografi. Nessun mistero, quindi. Semplicemente, come Sinner, anche lei ha i suoi impegni. E per questo non era a Shanghai a tifare per il fidanzato che ha stravinto contro Djokovic.