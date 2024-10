Panatta impietoso con Djokovic: “Meglio si rassegni a lasciar perdere”

Adriano Panatta esalta Jannik SInner e critica Novak Djokovic. L'ex tennista azzurro ha commentato il successo del numero uno del mondo nella finale di Shanghai. "Ha rivinto, ha confermato questa annata straordinaria che sta giocando in maniera oltre il pensabile, perché è vero che ha fatto molti progressi in questi ultimi mesi, ma devo dire che la continuità e il livello di gioco medio è altissimo. Lui anche quando gioca non tanto bene, con i giocatori dal 6 in giù non può perdere mai. Quando gioca bene non perde nemmeno con i primi quattro. Poi devo dire che il gap adesso è tra lui, Alcaraz e gli altri. Lui gioca in continuità per due-tre ore sempre ad altissimo livello. Gli altri giocano come lui, ma per un’ora un’ora e un quarto, poi non riescono a tenere il ritmo".