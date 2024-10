Sinner sceicco: fiori e accoglienza incredibile in Arabia per la Six Kings Slam

ROMA - Sorrisi, fiori, strette di mano. A Riyad è arrivato Jannik Sinner. Accoglienza super per il numero uno del tennis mondiale, pronto a giocare la Six Kings Slam, torneo dei migliori tennisti. All’arrivo a Riyadh, la capitale saudita, Jannik è stato ricevuto con una cerimonia di benvenuto. Tra lusso e senso di ospitalità il tennista italiano ha trovato ad attenderlo una delegazione locale, un mazzo di fiori, tè, succo di frutta. Eccolo nel video dell’arrivo che impugna subito la sua racchetta e mima un colpo davanti alle telecamere. Il torneo per lui inizierà mercoledì, dalle ore 18:30 italiane, con la sfida a Medvedev. Il montepremi è da urlo: 6 milioni di dollari. Jannik arriva carico dopo la vittoria del Masters 1000 di Shanghai: qui vuole fare sul serio, non è una semplice “esibizione”.