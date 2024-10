Sinner e Djokovic, botta e risposta in italiano a Shanghai: le immagini inedite

Un nuovo video è stato pubblicato dagli organizzatori del torneo di Shanghai e riguarda il backstage della finale tra Sinner e Djokovic. Qualche materiale inedito, molte immagini già viste, tante emozioni soprattutto per il pubblico impazzito sia per Jannik sia per Nole. Nel video, poi, c'è un divertente siparietto - in italiano e non in inglese - tra i due campioni. Durante la premiazione, infatti, Sinner chiede a Djokovic quando partirà per l'Arabia Saudita visto che questa settimana sono impegnati nel ricchissimo torneo esibizione con Medvedev, Rune, Nadal e Alcaraz.