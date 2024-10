Sinner, il tribunale anti doping: "Assolto perché lo dicono i fatti". E sul ricorso...

L’ Itia (International Tennis Integrity Agency) torna a parlare del caso Sinner in occasione della relazione del terzo trimestre del 2024 . L’agenzia antidoping del tennis ha specificato attraverso un comunicato del Ceo Karen Moorhouse pubblicato sul sito ufficiale, che la Wada ha diritto a fare ricorso, ma ha anche voluto sottolineare che non c’è stato nessun trattamento di favore per Jannik.

La spiegazione dell'Itia sul caso Sinner

"Il processo di gestione dei casi antidoping è complesso e comprendiamo che può essere fonte di confusione comprendere le differenze di esito o le incongruenze percepite nel processo. Per essere assolutamente chiari, il processo è definito dal Codice mondiale antidoping, stabilito dall'Agenzia mondiale antidoping e dal Programma antidoping del tennis. Il modo in cui gestiamo i casi non cambia, indipendentemente dal profilo del giocatore coinvolto. Il modo in cui si svolge un caso è determinato unicamente dalle sue circostanze, dai fatti e dalla scienza".

"Nel caso di Sinner comprendiamo che l'attenzione dell'appello è rivolta all'interpretazione e all'applicazione delle regole da parte del tribunale indipendente quando si determina quale sia, se presente, il livello di colpa applicabile al giocatore, piuttosto che all'indagine dell'ITIA sui fatti e sulla scienza".

"Detto questo, riconosciamo che è nostra responsabilità lavorare con i membri della famiglia del tennis per garantire che ci sia fiducia nel processo e invitiamo a dialogare con i giocatori, i loro rappresentanti e i media su questo".