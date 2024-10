"Sinner innocente": così l'antidoping del tennis stanga di nuovo la Wada

Karen Moorhouse , l'amministratore delegato Itia , ha usato un linguaggio diplomatico, ma la sostanza delle sue parole è incontrovertibile. Tradotte in soldoni: cara Wada, ma per chi ci hai preso? Hai tutto il diritto di presentare ricorso in Svizzera per verificare se abbiamo seguito la procedura, cosa che abbiamo fatto alla lettera, ma Sinner non ha goduto di nessun trattamento di favore e le conclusioni alle quali è arrivato il procedimento sono state rigorosamente dettate dall'analisi scientifica dei fatti. Più chiaro di così, non si può: "Il processo di gestione dei casi antidoping è complesso e comprendiamo che può essere fonte di confusione comprendere le differenze di esito o le incongruenze percepite nel processo. Per essere assolutamente chiari, il processo è definito dal Codice mondiale antidoping, stabilito dall'Agenzia mondiale antidoping e dal Programma antidoping del tennis. Il modo in cui gestiamo i casi non cambia, indipendentemente dal profilo del giocatore coinvolto. Il modo in cui si svolge un caso è determinato unicamente dalle sue circostanze, dai fatti e dalla scienza. Nel caso di Sinner comprendiamo che l'attenzione dell'appello è rivolta all'interpretazione e all'applicazione delle regole da parte del tribunale indipendente quando si determina quale sia, se presente, il livello di colpa applicabile al giocatore, piuttosto che e a Wimbledon nel 2019 dell'Itia sui fatti e sulla scienza. Detto questo, riconosciamo che è nostra responsabilità lavorare con i membri della famiglia del tennis per garantire che ci sia fiducia nel processo e invitiamo a dialogare con i giocatori, i loro rappresentanti e i media su questo".

Il caso-Halep: similitudini e differenze

Nel frattempo, possono giocare a favore di Sinner le motivazioni della sentenza emessa dal Tas a carico di Simona Halep, ex Numero Uno del mondo, vincitrice al Roland Garros nel 2018 e a Wimbledon 2019. In primo grado, l'antidoping del tennis aveva squalificato la tennista per 4 anni "per incauto utilizzo di un integratore contaminato, assunto sotto consiglio della fisioterapista personale che non è un medico o un clinico". Halep fu trovata positiva il 29 agosto 2022, dopo gli Us Open. Il Tas ha ridotto la sanzione a 9 mesi, chiedendosi tuttavia "come mai in un ambiente di così elevata professionalità, questioni legate a possibili problemi con l’antidoping siano affidate a persone che non abbiano esperienza in questo settore. L’atleta avrebbe dovuto capire i limiti delle qualifiche della sua fisioterapista e il fatto che si stesse giocando un torneo negli Stati Uniti, in un continente lontano dal suo, non può giustificare la mancata consultazione di uno specialista e l’affidamento di un compito così delicato a una persona senza le necessarie competenze mediche”. Quelle che invece posseggono il fisioterapista Giacomo Naldi, laureato in osteopatia e il dottor Umberto Ferrara, laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche, professionisti eccellenti e ora non più membri dello staff del fuoriclasse azzurro, dopo la sfortunata concatenazione di eventi che, da parte di Sinner, ha portato all'assunzione, totalmente involontaria e accidentale, di meno di un miliardesimo di grammo di Clostebol.