Sinner dopo la vittoria su Djokovic: "Mi sono innervosito, capita quando..."

"Siamo tutti e due un po' stanchi ma siamo rimasti in partita. Queste sfide possono cambiare in fretta, però lui ha sbagliato poco e ha giocato benissimo. Vediamo cosa succederà sabato, speriamo possa essere una grande partita". Con queste parole Jannik Sinner ha commentato il successo contro Novak Djokovic , nella semifinale del Six Kings Slam. "Più di una partita di esibizione? Tutti e due abbiamo avuto bisogno di alzare il livello e non è stato facile, l'abbiamo presa seriamente. Abbiamo cercato di migliorare il nostro gioco, ci conosciamo molto bene, sappiamo quali sono i punti di forza e le debolezze dell'altro", ha continuato Sinner .

Sinner e il nervosismo

Il numero uno del mondo affronterà in finale Carlos Alcaraz, che ha sconfitto nella seconda semifinale Nadal. "In genere sono calmo, oggi mi sono un po' innervosito, mi capita quando sono un pò stanco. Sono contento di avere un'altra chance sabato anche se non sono freschissimo. Grazie per il pubblico, motivo per cui siamo qui", ha concluso.