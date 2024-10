Sinner e l'hotel da mille e una notte: quanto costa l'albergo di Jannik a Riyad

Un hotel di lusso per Jannik Sinner a Riyad, durante il Six Kings Slam. Il tennista italiano ha scelto di alloggiare al St. Regis, interamente rivestito in pietra proveniente dai monti Tuwaiq e con un design unico che coniuga un'architettura tradizionale con elementi moderni. Le 83 camere e suite, sobrie ed eleganti, sono caratterizzate da una palette di colori delicati e finestre a tutta altezza. I bagni in marmo dispongono di doppio lavabo e vasca e doccia separate. È l'unico albergo all'interno di un esclusivo complesso residenziale che ospita boutique d'alta moda, ristoranti e un cinema. L'hotel si trova in prossimità della zona diplomatica di Riyadh e a circa 8 km dalla Grande Moschea di King Khalid. Il prezzo per una notte? La media è di 3mila euro ma in determinati periodi dell'anno si può arrivare anche a 5mila euro a notte.