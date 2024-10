Kalinskaya in lacrime: cosa è successo alla fidanzata di Sinner

Se Jannik Sinner vola al Six Kings Slam , non si può dire la stessa cosa di Anna Kalinskaya , tennista russa numero 12 della classifica Wta nonché fidanzata del campione azzurro. La russa, infatti, è stata eliminata ai quarti di finale del torneo di Ningbo dopo oltre due ore e mezza di gioco per mano della ceca Muchova. Anna aveva portato a casa il primo set, ma poi si è fatta rimontare. Insomma, è stata una giornata difficile per Kalinskaya.

Kalinskaya, lacrime a bordo campo

A bordo campo, durante una pausa, Anna è esplosa quasi in lacrime. Un momento di crisi passeggera che è stato ripreso dalle telecamere. La tennista russa sta comunque vivendo una delle migliori stagioni della sua carriera, che non è stata cancellata da questo passo falso inaspettato che la allontana dalla top 10. Intanto, lei ha smentito i rumors sul possibile matrimonio con Jannik Sinner: "È stata una novità anche per me, a dire il vero (ride). No, non ho chiesto nulla e non è successo nulla. Ho solo letto un po' di dettagli sul fatto che è successo dopo gli Us Open, ma sono tutte notizie false”.