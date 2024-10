Bonaventura, siparietto con Sinner e Alcaraz in finale a Riad: cosa è successo

Avrà anche lasciato la Serie A e l'Italia, ma Jack Bonaventura non ha dimenticato la passione per il tifo azzurro. L'ex Milan e Fiorentina è stato pizzicato dalle telecamere durante la finale del Six Kings Slam tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Jack si è reso protagonista di un divertente siparietto diventato in breve virale sui social. Nel corso di uno scambio ad alta intensità tra lo spagnolo e il numero uno al mondo, il centrocampista oggi all'Al-Shabab ha intercettato senza esitazioni una volée andata male di Alcaraz. I riflessi sono sempre ottimi. Dopo qualche secondo di risate, la pallina è tornata ai suoi legittimi proprietari.