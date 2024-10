Panatta: "Sinner contro Alcaraz ha dimostrato una cosa". Poi la battuta sul premio milionario

Sinner d'Arabia, come Lawrence. Scherza e si diverte, Adriano Panatta, che negli studi della Domenica Sportiva ha voluto commentare con belle parole la vittoria di Jannik al Six Kings Slam. E si è lasciato andare anche a una simpatica battuta. "Contro Alcaraz mi ha stupito un’altra volta - ha detto l'ex campione del tennis italiano - Nonostante abbia perso il primo set è rimasto concentrato. Questo dimostra che Alcaraz ha più colpi ma Sinner è più forte". "Sinner ha guadagnato un sacco di soldi - ha aggiunto con una risata - è già arrivato a 16 milioni di euro di soli premi, devi poi moltiplicare per due perché poi raddoppi con gli sponsor. Arriverà a una quarantina. Mi fa pensare che ho sbagliato anno di nascita".