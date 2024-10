Ljubicic e la sorprendente previsione su Sinner: "Atp Finals? Non deve temere Alcaraz ma un altro...."

Sale l'attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner, che sta preparando l'assalto ad un grande finale di stagione. Dopo il titolo conquistato al Six Kings Slam, il numero uno al mondo si è preso una settimana di riposo rinunciando all'Atp 500 di Vienna per ricaricare le pile in vista del Masters 1000 di Parigi-Bercy, torneo in programma nella capitale francese dal 28 ottobre al 3 novembre. Dopo di che sarà tempo di Nitto Atp Finals, che si disputeranno sul cemento indoor dell'Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre prima dell'appuntamento che chiuderà il 2024 tennistico: le Final Eight di Coppa Davis.