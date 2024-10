Sinner diretta conferenza Parigi Bercy: tutte le sue parole LIVE

Jannik Sinner torna a parlare: lo fa in conferenza prima del torneo di Parigi Bercy. Segui tutto l'incontro con la stampa in tempo reale

16:52

16:43

Sinner, la risposta ironica del tifoso

Un tifoso sotto il post di Parigi Bercy che scriveva: "Il numero uno al mondo al lavoro" ha scritto: "Con che coraggio". Il riferimento è alle polemiche dello scorso anno e al difficile sorteggio che è toccato a Sinner pochi giorni fa

16:41

Sinner in campo per il primo allenamento

Sinner è in campo per il primo allenamento a Parigi Bercy: lo comunica il profilo ufficiale del torneo

16:27

Perché Parigi Bercy è speciale per Sinner e Alcaraz

I due si sono affrontati per la prima volta nel circuito maggiore proprio a Parigi Bercy: Alcaraz battè Sinner 7-6, 7-5.

16:10

16:02

Sinner ancora sugli allenatori

Ancora Sinner sugli allenatori: "C'è sempre un legame con l'allenatore e attraverso il suo comportamento capisci di cosa vuole parlare. Non penso che cambierà molto. Non abbiamo visto grandi sconvolgimenti quando non c'era alcun allenatore. Quando lo guardiamo lo capiamo subito perché ci siamo abituati, stiamo con lui da anni, sappiamo cosa vuol dire. Vedremo. Non credo che sarà un grosso turbamento"

15:50

15:49

Sinner e le parole su Sampras

In Francia hanno avuto molto risalto le parole di Sinner a Sky su Sampras: "Pete Sampras diceva che quando diventi numero uno al mondo, è come se avessi un bersaglio dietro di te e tutti vogliono colpirti. Perdere da numero 1 del mondo è diverso perché senti che appena perdi una partita, perdi davvero. Quando sei il numero 10 e perdi contro il numero 5, è un po' diverso perché lui è più forte di te, ma quando sei il numero 1, sei ancora il più ricercato, ma questo è ciò che rende il gioco così bello".

15:47

Sinner e la nuova posizione degli allenatori: "Non penso ci saranno cambiamenti"

Sinner ha parlato anche della nuova posizione in tribuna degli allenatori durante le partite dal 2025: "Anche se ogni giocatore è solo in campo ci sono già dei colloqui con l’allenatore, capisci già di cosa ti parla e cosa ti suggerisce, quindi non credo che allenare dalla tribuna portare un grande cambiamento".

15:41

Sinner, quanto può vincere a Parigi Bercy: il montepremi

Certo, per uno che ha già vinto sei milioni di dollari al Six Kings Slam, magari il montepremi di Parigi Bercy non è granché, ma la cifra per il vincitore è di 919.075 euro

15:36

15:35

15:32

Sinner: "La mia condizione è buona"

Sinner ribadisce: "La mia condizione al momento è buona"

15:30

Sinner sulla prima partita a Parigi Bercy: "Non vedo l'ora"

Il primo avversario di Sinner a Parigi Bercy sarà uno fra Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime: "Contro Ben è sempre stato un confronto difficile. Con Felix poi non ho mai vinto. Cercherò di prepararmi al meglio per la prima sfida del torneo, non vedo l' ora".

15:28

15:27

+++ Sinner: "Le Finals sono il mio grande obiettivo" +++

Queste le parole di Sinner sul suo obiettivo stagionale: "Sono molto felice di essere qui anche se il grande appuntamento è con le l’ATP Finals a Torino. È uno dei miei obiettivi dall’inizio della stagione". Le Finals sono in programma a Torino dal 10 al 17 novembre

15:25

Sinner sul suo staff: "Abbiamo fatto un buon lavoro"

"Penso che con il mio staff abbiamo fatto buone scelte durante questa stagione per arrivare pronti a questi ultimi tornei di fine anno. Sono stato fortunato a non giocare troppi tornei e ad andare abbastanza lontano in quelli che ho fatto". Queste le parole di Sinner in merito al ricco calendario, pieno di impegni

15:23

Sinner: "Felice di essere qui"

"Arrivo a Parigi dopo una lunga stagione - ha detto Sinner - ma tutto può succedere. Quando si arriva a un torneo, alcuni giocatori stanno meglio, altri sono stanchi… Personalmente, sono felice di essere tornato qui. È vero che questo è un torneo in cui non sono ancora riuscito a esprimere il mio miglior tennis. Vedremo cosa posso dare quest’anno". Sinner, dopo Bercy, avrà le Finals e la Coppa Davis prima del meritato riposo

15:21

Sinner prima di Parigi Bercy: "Voglio migliorare il mio livello"

Sinner in conferenza ha detto di voler migliorare il suo livello: "Sarà difficile in ogni caso. Io non posso che concentrarmi su me stesso e sul mo gioco. Spero di essere in grado di mostrare un livello migliore rispetto alla mia ultima volta qui dove ho avuto problemi”

15:19

15:18

Sinner: "Il sorteggio è duro"

Sinner ha commentato il sorteggio molto duro, non fortunato per un numero uno al mondo: "Il sorteggio è stato molto duro, soprattutto su dei campi come questi dove il servizio conta tanto. Tutto può succedere".

15:16

Sinner in conferenza a Parigi Bercy

Jannik Sinner in conferenza a Bercy: tutte le sue dichiarazioni sul sorteggio, molto duro, e sul suo momento

Parigi Bercy