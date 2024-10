Sinner a Montecarlo prima di Bercy: la foto con il casco è virale

Jannik Sinner sarà tra i principali protagonisti del Rolex Paris Masters, l'ultimo Masters 1000 della stagione in programma dal 28 ottobre al 3 novembre sul cemento indoor dell'Accor Arena di Parigi-Bercy. Il numero uno al mondo debutterà, in qualità di testa di serie numero uno del tabellone, al secondo turno contro il vincitore della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton ed è atteso in giornata dalla consueta conferenza stampa pre-torneo. Nella settimana che ha preceduto l'inizio della rassegna parigina, il campione azzurro si è allenato a Montecarlo, in vista del Masters 1000 di Parigi Bercy, provando anche una delle racchette di Novak Djokovic.