Sinner, svelato il mistero delle racchette nere: ecco il motivo

Svelato il mistero. Sinner a Montecarlo si era allenato con delle racchette completamente nere e sui social era partito il tam tam per capire se ci fossero cambiamenti in vista. E in effetti Jannik ha voluto provare nuovi modelli della Head. Stando a quanto rivelato dal famoso giornalista portoghese José Morgado, a bordo campo erano presenti ingegneri e uomini del marchio che fornisce le racchette al numero uno al mondo. Il fatto di renderle tutte nere sarebbe stata una richiesta esplicita di Sinner, perché voleva capire le sensazioni che gli davano senza farsi influenzare dal modello ma anche per non farlo scoprire all'esterno. Allo studio potrebbe esserci anche una racchetta customizzata su misura per lui. Lo scopriremo presto. In Serbia i tifosi di Djokovic avevano accusato Sinner di voler copiare Nole, ma il motivo non è quello.