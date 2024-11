Alcaraz sconfitto a Parigi è un pericolo per Sinner alle Finals: ecco il motivo

Alcaraz eliminato, pericolo per Sinner: cosa sta succedendo

Un'eliminazione che a sorpresa potrebbe causare un pericolo in più per Sinner alle Atp Finals. Con questa sconfitta infatti Alcaraz potrebbe perdere la seconda posizione nel ranking a favore di Zverev, che ha superato Arthur Fils per 6-4, 3-6, 6-3 nel suo ottavo di finale. Per superare lo spagnolo, al tedesco basterà raggiungere in finale di Parigi-Bercy. Un potenziale ribaltone in classifica nel finale della stagione che andrebbe a cambiare le carte in tavola per le Atp Finals. Alcaraz retrocesso alla terza posizione significherebbe un posto nella fase a gironi con Sinner a Torino, e non un possibile incontro in semifinale o finale come da programma con il secondo in classifica. In questo modo le prime due teste di serie, e quindi inserite in gironi diversi, sarebbero proprio l'altoatesino e Zverev.