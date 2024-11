Sinner oggi lascia Montecarlo e arriva a Torino: il piano per le Atp Finals

E allora chiamiamolo il Masters delle speranze. Ancora una volta quello di Bercy si conferma torneo carico di sorprese, piovute sui campi più veloci del circuito e a cui si legano ora i sogni di chi era qui giunto con pochissime speranze e si ritrova ora in ballo per le Finals di Torino. Fuori Sinner per un virus, assente Djokovic, cadute una dopo l’altra alcune delle prima teste di serie presenti in tabellone ed eliminato l’altro ieri Alcaraz, a sorridere sono rimasti Alexander Zverev e Holger Rune, vincitori ieri dei rispettivi quarti di finale e attesi ora da una semifinale di cruciale importanza. Il tedesco infatti, già da tempo sicuro del pass per Torino, complice l’eliminazione di Alcaraz ha ora l’occasione di chiudere l’anno da n.2 del mondo e presentarsi al gran ballo di fine stagione in tutt’altra veste puntando a un tris da posizione privilegiata. Il primo passo l’ha compiuto ieri battendo in due set il greco Stefanos Tsitsipas, e l’assist per chiudere i giochi glielo ha fornito un tabellone in cui ora svetta come più alta testa di serie rimasta in gioco. Le speranze per Rune erano invece legate a una qualificazione per Torino che, se fino a ieri sembrava ancora remota, appare oggi più a portata di mano. Salito in undicesima posizione, la vittoria a Bercy permetterebbe lui di installarsi in undicesima posizione, a meno di cento punti dall’ottava piazza occupata dall’australiano De Minaur, da lui sconfitto ieri in tre set e tornato in piena bagarre per il rush finale. Che oltre a lui coinvolgerà anche Grigor Dimitrov e Andrey Rublev, tutti separati da pochi punti e attesi – qualora non bastasse quanto racimolato a Bercy – da uno degli ultimi due ATP250 dell’anno, Belgrado e Metz. Grande la confusione quindi sotto il cielo del circuito. Tempo per sperare ancora ce n’è. In serata infine Khachanov ha battuto 6-2 6-3 Dimitrov e sfiderà Humbert in semifinale.