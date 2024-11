Sinner, dove si trova e quanto costa l'hotel in cui alloggia a Torino

Jannik Sinner è arrivato a Torino, dove disputerà l' ATP Finals a partire dal prossimo 10 novembre. Come mostrato dalla diretta Sky, il tennista alloggia ancora una volta all'Hotel Principi di Piemonte . Tra gli alberghi storici della città e simbolo di antico splendore, si sviluppa all’interno di un imponente edificio in stile razionalista, uno dei gioielli architettonici più raffinati di Torino. Completo di un'elegante spa e centro benessere, la struttura a 5 stelle propone squisite opzioni di ristorazione ed offre ai propri ospiti ampie ed eleganti camere e suite con eccezionale vista sulla città e sulle bellezze circostanti. Gioiello della struttura è senza dubbio il famoso Salone delle Feste, con ingresso dedicato, scrigno dorato con mosaici di Venini e storici lampadari di Murano. La struttura offre camere lussuose e moderne nel centro di Torino, a meno di 5 minuti a piedi dal Museo Egizio .

All'Hotel Principi di Piemonte benessere e cucina raffinata

L'hotel Principi di Piemonte offre ai propri ospiti una vasta gamma di servizi dedicati a relax e benessere. Alkemy spa, il moderno centro benessere dell'hotel vanta un bagno turco in tradizionale stile mediorientale, una classica sauna finlandese, una spaziosa vasca idromassaggio, un circuito doccia e un'area relax impreziositi da mosaici artistici. Un team altamente qualificato è a disposizione per massaggi e trattamenti benessere. Dispone inoltre di una sala fitness dotata delle più moderne attrezzature sportive. Non è da meno la cucina. Ristorante Casa Savoia, presente all'interno dell'hotel, serve un'ampia selezione di piatti locali, italiani e internazionali, moderni e sofisticati, proposti dal noto chef Michele Griglio e accompagnati da una ricca lista di vini. L'ambiente elegante del ristorante lo rende ideale per pranzi di lavoro e cene romantiche. Con la sua ampia terrazza con vista sulla città, il Salotto dei Principi Bar serve cocktail, tartine e deliziosi pasti leggeri in autentico stile italiano. Il luogo ideale, insomma, in cui ritemprare corpo e mente tra un allenamento e l’altro e per ricaricarsi alla vigilia di ogni match.

Quanto costa una stanza all'Hotel Principi di Piemonte

L'albergo è in posizione centralissima, ragion per cui, com’è giusto che sia, oltre al lusso si paga anche la posizione. La camera matrimoniale più economica, la Deluxe con vista sulla città, ha un prezzo di 342 euro a notte, colazione inclusa. Ce ne vogliono 30 in più per la Suite Junior, mentre la suite panoramica arriva a costarne 423. Più alti, naturalmente, i prezzi delle suite, che sono poi dei mini appartamenti di 50 metri quadrati: prenotando una stanza così, si spendono fino a 567 euro a notte. Le suite di categoria superiore, dove probabilmente alloggia Sinner, sono ancora più strabilianti: la Executive costa 720 euro, la Superior 822 e quella Presidenziale quasi 4100 euro a notte.