Sinner, delirio a Torino: tifosi impazziti davanti all'hotel. Lui esce e...

Lo hanno aspettato a lungo. Si erano appostati di fronte all'hotel Principi di Piemonte, per salutarlo e festeggiarne l'arrivo a Torino, dove sarà impegnato per le Finals. Quando lo hanno visto arrivare, lo hanno salutato con applausi, cori e tanto entusiasmo. Jannik Sinner fa impazzire i tifosi italiani. Il numero uno al mondo, è arrivato in grande anticipo nel capoluogo piemontese per preparare il torneo ed è stato accolto da un'autentica ovazione.