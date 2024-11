Sinner doping, Ivanisevic attacca: "Molti alla Wada vogliono solo distruggere la vita"

Goran Ivanisevic non si è mai fatto troppi problemi a dire quello che pensa, anche a costo di risultare scomodo. Il nuovo allenatore di Elena Rybakina si è schierato apertamente dalla parte di Sinner nella questione doping, attaccando l'agenzia mondiale antidoping Wada: "Ho già avuto a che fare con quelli della Wada quando allenavo Cilic, molte di loro sono persone che non mi piacciono e che vogliono solo distruggere le vite degli altri. Spero davvero che lascino in pace Sinner, il tennis ha bisogno di lui. Mi auguro che venga fuori qualcosa di positivo per Jannik".