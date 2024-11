Sinner a Torino, primo allenamento per le Finals: cosa ha fatto e con chi era in campo

È il primo del ranking ed è anche il primo a cominciare ad allenarsi. Jannik Sinner è arrivato ieri a Torino in vista delle ATP Finals e oggi ha cominciato il suo allenamento, mentre gli altri sette sfidanti non sono ancora arrivati in Italia. Anzi, ci sono Ruud, De Minaur e Rublev che stanno ancora partecipando a dei tornei a Metz e a Belgrado, prima di sapere del forfait di Djokovic . Mentre Jannik, come al solito, non si risparmia mai negli allenamenti: ora è il migliore del mondo e vuole rimanerci a lungo.

Sinner, il lavoro in campo

Sinner è arrivato questa mattina al Circolo della Stampa-Sporting e ha iniziato con un'ora di palestra, poi alle 11 è sceso in campo con il 18enne norvegese Budkov Kjaer, numero uno della classifica Itf. Scambi da fondo ma anche tanto lavoro a rete, come aveva già fatto a Montecarlo con lo specialista Stepanek, e per finire risposte e servizio, due dei suoi maggiori punti di forza, affinati grazie al duro lavoro degli ultimi anni. Con Jannik c'era lo staff al completo: Vagnozzi e Cahill, Panichi e Ulises Badio. Sinner tornerà ad allenarsi nel pomeriggio per restare in perfetta forma in vista dei due obiettivi di fine stagione: Finals e Coppa Davis.