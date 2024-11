Sinner rivela il suo segreto con Anna Kalinskaya: "Ecco perché funziona"

Jannik e la relazione con Anna Kalinskaya

"Che cosa ha aggiunto alla mia vita Anna? Non credo che sia cambiato nulla - ha detto Sinner alla domanda che si trova leggendo l'intervista concessa a Equire UK - Avere una ragazza è qualcosa che ti fa sentire bene o ti fa sentire male. Voglio che sia qualcosa che sembri molto naturale, che entra nella mia vita normalmente. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona. Questo non è successo, ecco perché funziona".