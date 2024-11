Chi è il nuovo social media manager di Sinner: obiettivo, superare Alcaraz

Nel ranking Atp è già saldamente al comando. Ora, Jannik Sinner punta al primato anche sul web . Al team del numero uno si è infatti aggiunto Alex Meliss , figura già nota nel mondo dei social, che si occuperà di gestire e far crescere i profili del tennista classe 2001. La conferma è arrivata dallo stesso Sinner: "Sì, c’è una novità - ha detto in conferenza stampa - . Da questa settimana sta lavorando con noi Alex , sta seguendo la parte che riguarda i social - ha continuato -. È un ragazzo altoatesino come me, è vicino al mio mondo, ci intendiamo al volo, e sono molto contento di averlo qui".

Chi è Alex Meliss

Meliss non è un nome nuovo nell'universo social. Lo conoscono soprattutto negli sport estremi, come il parapendio, lo sci estremo e quello acrobatico. Il tennis è però lo sport di famiglia: sua sorella Verena è una giocatrice per il Tc Rungg, dove papà Roland lavora come maestro. Il primo obiettivo sarà quello di agganciare Carlos Alcaraz, che su Instagram conta 6,3 milioni di follower (contro i 2,9 di Sinner). Più in là ci sono Rafael Nadal (21,8 milioni), Novak Djokovic (15,6) e Roger Federer (14,7).