Sinner e Anna Kalinskaya, voci di crisi: l'ultimo gesto di lei

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sarebbero in crisi. Il condizionale è d'obbligo perché i diretti interessati non hanno ancora confermato ma neppure smentito le voci in arrivo dalla Russia. E svariati indizi stanno facendo preoccupare i fan della coppia. L'ultimo è importante: la tennista ha smesso di seguire su Instagram il campione italiano (che invece continua a figurare tra i follower di Anna). Secondo i media russi la coppia starebbe attraversando un periodo complicato e anche per questo la Kalinskaya non si è presentata a Torino, per supportare il collega e fidanzato alle Nitto Atp Finals. Ha preferito restare in Russia, dove si divide tra allenamenti, feste e momenti di relax ben documentati sui social. Anche se, sempre secondo la stampa russa, non è la prima volta che lei smette di seguire Sinner per poi ricominciare.