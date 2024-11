Ore 20.30, Sinner-Medvedev. Ore 20.45, Belgio-Italia: voi chi seguite?

14 novembre 2024, Torino, ore 20.30, Atp Finals, Sinner-Medvedev , ultimo incontro del gruppo Nastase, diretta su Rai 2 in chiaro e su Sky Sport; 14 novembre 2024, ore 20.45, Nations League, Belgio-Italia , penultima partita del gruppo 2 di qualificazione ai quarti di finale, diretta su Rai 1 in chiaro e su Sky Sport. Non c'è che dire: quale migliore occasione per misurare l'Effetto Sinner sulle scelte televisive dei tifosi di Jannik e della Nazionale?

E pensare che l'incontro di Jannik con Medvedev si sarebbe dovuto disputare nel pomeriggio, come avrebbero desiderato gli organizzatori e come certamente avrebbe gradito la Rai che, del supertorneo torinese, possiede i diritti secondari e può trasmettere un incontro a giornata. Tuttavia, sulla base dell'andamento del torneo e delle possibili combinazioni dei risultati, qualora il match di Sinner fosse stato programmato prima di Fritz-De Minaur, questo confronto non avrebbe suscitato molto interesse. Una decisione legittima che, imprevedibilmente, ha schiuso la porta a un teleconfronto tanto intrigante quanto coinvolgente fra due discipline, l'una amatissima, l'altra sempre più amata alla luce dell'età dell'oro che il tennis tricolore sta vivendo grazie al Sinner boom.

E proprio Jannik, commentando l'inedita sovrapposizione del 14 novembre, ha rilasciato un commento appropriato: "È un bene che in Italia ci sia questa grande passione per i due sport. Io non ho chiesto di giocare la sera, non ho chiesto nulla. Farò il tifo per la Nazionale, speriamo sia una giornata di festa per il calcio e per il tennis". Parole di un azzurro assoluto.