Sinner gioca le Atp Finals e Anna Kalinskaya è a Miami: il selfie fa discutere i social

Anna Kalinkaya e Jannik Sinner in crisi ? L'ultimo post social della tennista russa, alimenta le voci di una possibile rottura. Mentre il numero uno del mondo è impegnato alle Nitto Atp Finals , l a Kalinskaya ha pubblicato un video che la ritrae dall'altra parte del mondo.

Anna Kalinskaya e il video a Miami

La tennista russa ha infatti postato un filmato che la ritrae in costume a Miami. "Hello", ha scritto la Kalinskaya, mentre sorride alla telecamera. Un video che ha suscitato commenti negativi da parte dei tifosi del campione azzurro. Secondo i media russi, i due tennisti sarebbero in crisi: voci alimentate anche dal fatto che Anna ha smesso di seguire il campione azzurro sui social.